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Devleri peşinden koşturan Türk, forma bekliyor

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altınordu'da sezon başında dünya devlerini peşinden koşturan genç kaleci Berke Özer formaya hasret kaldı. Ligde son 10 haftadır görülmeyen Berke'nin ne zaman forma giyeceği merak konusu.

Kaynak: DHA
Devleri peşinden koşturan Türk, forma bekliyor
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01 Mart 2018 12:29
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu'da ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan genç kaleci Berke Özer formaya hasret kaldı.

Devre arası hazırlıkları kapsamındaki Antalya kampında Bursaspor'la oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Juventus tarafından izlenen 17 yaşındaki file bekçisi uzun süredir yedek kulübesinde görev bekliyor.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester City ve Chelsea ile İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in de takip ettiği bildirilen Berke, ligde son 10 haftada forma şansı bulamadı.

Avrupa kulüplerinin başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından bonservis ücreti 3 milyon Euro olarak belirlenen milli kalecinin A takımdaki performansını da görmek istediği öğrenildi.

Altınordu, bu sezon Berke'nin görev aldığı 5'i lig, 1'i kupa olmak üzere toplam 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Son olarak 1 Aralık 2017'deki Gazişehir Gaziantep randevusunda oynayan genç eldiven, daha sonra kalede Erce'nin gerisinde kalarak forma yüzü göremedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 5-1'lik Boluspor mağlubiyeti sonrası Adanaspor deplasmanında kalede kime görev vereceği merak konusu oldu.

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