12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Devin Özek'ten transfer açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Feyenoord karşılaşması sonrası konuştu.

calendar 12 Ağustos 2025 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 00:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Devin Özek'ten transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Feyenoord karşılaşması sonrası konuştu.

Özek, "Taraftarımıza teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Takım, gerçek bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi bir takım performansıydı. Her gün çalışıyoruz. Gurur duyuyorum." dedi.

Devin Özek, transfer konusunda, "Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek." diye konuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.