04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-386'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-083'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-178'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-085'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-185'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-181'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-081'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-070'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-169'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-070'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-068'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-069'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-262'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-171'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-169'

Desire Doue, Golden Boy ödülünü kazandı

PSG'nin yıldızı Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı.

calendar 04 Kasım 2025 22:54 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Desire Doue, Golden Boy ödülünü kazandı
Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünü Paris Saint-Germain'in (PSG) oyuncusu Desire Doue kazandı.

Geçen yıl Rennes'ten Paris Saint-Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Fransız sağ kanat, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tuttosport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde, İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız 20 kişilik finalist listesinde yer alıyordu.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
