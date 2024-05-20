Derya Cebecioğlu: 'Taraftarlarımızda dünyanın bir numarası'

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Antalya seyircisi önünde galibiyetle taçlandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Kenetlenip kaçı kazanmanın önemli olduğunu ve bugün bunu başardıklarını vurgulayan milli takımın smaçörlerinden Derya, "Şu anda biz sıralamada dünyanın birinci takımıyız. Bence bizim Türkiye'mizin taraftarı da dünyanın birinci taraftarı. Özellikle maçlarımızı Antalya'da oynamak mükemmel çünkü seyircinin enerjisi, desteği inanılmaz." diye konuştu.



Öte yandan, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Filenin Sultanları"nın Fransa ile yaptığı maçı, eski Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Antalya Valisi Hulusi Şahin de takip etti.





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