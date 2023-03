Derya Çayırgan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Türkiye'de kadın voleyboluna baktığımızda en tecrübeli isimlerden biri Derya Çayırgan... Hem Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de forma giydi ve şu anda kariyerini PTT'de sürdürüyor. Derya ile takım olarak hedeflerinden kariyerine, gençlere tavsiyelerinden boş zamanlarda neler yaptığına birçok konuda Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.



- Kariyerinde son durak PTT oldu... Bu sezon senin için nasıl geçiyor?



"Öncelikle bizim için hedef koyduğumuz maçları kazandık. Bu yüzden şu anda her şey yolunda diyebilirim. Artık yeni hedefler belirledik. Bu da önce play-off'a kalmak, sonrasında da Avrupa kupalarına katılmak. Bunun için gerçekten çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Fakat biliyorsunuz ki herkesi derinden yaralayan çok büyük bir afet yaşadık. 11 ilimiz nerdeyse yok oldu. Bu süreç içinde lige bir ay ara vermek zorunda kaldık. Şu anda ise hem fiziksel olarak hem de mental olarak toparlanmaya çalışıyoruz. Bir Gaziantepli olarak bütün yakınlarımıza, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Umarım yaralarımızı en kısa zamanda hep birlikte sararız."



- Fenerbahçe ve Eczacıbaşı mağlubiyetlerinden önce 3 maçlık bir seri yakaladınız. Peki PTT hedeflediği yerde mi?



"İlk soruda belirttiğim gibi şu anda tek düşüncemiz play-off'a kalmak. Ama genel tabloya baktığımızda tabii ki şu anda hedeflediğimiz yerde değiliz. Bir iki tane elimizden kılpayı kaçırdığımız, kaybettiğimiz maçlar var. o karşılaşmaları galip bitirebilsek biraz daha rahatlayabilirdik. Fakat ber her şeye rağmen çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Hem tecrübeli hem de genç isimlere sahibiz. Hedefimiz doğrultusunda devam edip önümüzdeki maçları galibiyetle noktaladığımız zaman istediğmiz yerde olacağımızı düşünüyoruz."



- İki büyük takımda forma giydin ve çok tecrübeli bir isimsin. Kariyerinde yapamadığım dediğin bir şey var mı?



"Dediğiniz gibi hem Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de forma giydim. Bu bir voleybolcunun kariyerinde gerçekten önemli bir yer kaplıyor. Ama bütün kariyerimi düşündüğümde bir şey var, ama söylemem. Çünkü her ne olursa olsun onu da yapacağımı düşünüyorum."



- Galatasaray'la gönül bağın olduğunu biliyoruz. Bir gün yeniden seni sarı-kırmızılı formayla görebilir miyiz?



"Çocukluk aşkım, en hassas noktam Galatasaray bunu gizlemiyorum. Tabii ki kariyerimin devamında bir yerde sarı-kırmızılı formayı giymek isterim. Allah bilir, hayırlısı."



- Libero takıma enerji veren kişiler olarak gösterilir. Sen de kendini öyle tanımlıyor musun?



"Tabii ki öyle tanımlıyorum. Gerçekten önce keyif alarak voleybol oynuyorum. Ayrıca insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Saha da yeri geldiğinde güldürmeyi, özgüvenlerini yerine getirmeleri için destek olmayı... Hepsi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bunun yanında takımın kadrosuna bakıldığında ben bir ablayım, bu yüzden her şeyden önce onları sahada motive etmem gerekiyor. Düşmelerine izin vermemeye çalışıyorum. Her zaman arkaların da itici güç olarak devam edeceğim."



"İLK BAŞTA ÇOK ÇALIŞSINLAR"



- Türk voleybolunun deneyimli isimlerinden biri olarak profesyonellik yolundaki gençlere neler tavsiye edersin?



"Ben gerçekten buralara gelmek, arkama baktığımda iyi bir kariyer bırakmak için çok çalıştım. Tabii ki her sporcu gibi kızdığım zamanlar da oldu, ama hiçbir zaman pes etmedim. Karşıma çıkan zorluklarla hep mücadele ettim ve doğru zamanın gelmesi bekledim. Bu yüzden her şeyden önce çok ama çok çalışsınlar. Ardından da çıkan zorluklar karşısında pes etmeyip, sabırla beklesinler."



"KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ"



- Voleybol, futboldan sonra en çok ilgi gösterilen branş oldu. Bu seni sevindiriyor mu?



"Gerçekten çok sevindirdiğini söylemeliyim. Çünkü bunu başarmamız işimizi ne kadar iyi, ne kadar doğru şekilde yaptığımızı gösteriyor. Emeklerimizin karşılığını almamız bizi mutlu eden en büyük etken, herkes kadın voleybolunun ne kadar başarılı olduğunu konuşuyor. Herkese kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyoruz. Kadınların işlerinde ne kadar başarılı olduğunu, istediğinde her şeyi başardığını kanıtladığımızı düşünüyorum."



"FATİH TERİM VE ERGİN ATAMAN"



- Türkiye'de en başarılı bulduğun antrenörler kimler?



"Çalıştığım bütün antrenörler benim için gerçekten çok başarılı, hepsinden bir şey öğrendim. Voleybol dışında takip ettiğim iki branş futbol ve basketbol. Futbolda Fatih Terim... Ayrıca şu anda Galatasaray Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Okan Buruk var. O da başarılı bulduğum antrenörlerden biri. Basketbolda da hem Anadolu Efes'in hem de A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörü Ergin Ataman..."



"G.SARAY VE EFES'İN MAÇLARINA GİDİYORUM"



- Voleybol dışında takip ettiğin bir spor dalı daha var mı?



"Futbolu çok seviyorum. G.Saraylı olduğumu söylemiştim, bütün maçlarına gitmeye çalışıyorum. Tabii ki antrenmanlarıma ve maç günüme denk gelmediği sürece. Ayrıca basketbolu da çok seviyorum. A. Efes'in, Euroleague'deki maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum."



"BENİ KÜLTÜR BAKANI SEÇTİLER"



- Sosyal medyada da aktif birisin, başka neler yaparsın?



"Kitap okumayı çok seviyorum. Kültür gezileri... Özellikle müze ve sergileri geçmeyi çok geziyorum. İstanbul'da ve Ankara'da gezmediğim yer kalmadı diyebilirim. Bütün müzeleri, sergi salonlarını gezdim. Bunu yapmaya bayılıyorum, çok mutlu oluyorum ve inanılmaz keyif alıyorum. Böyle yerleri gezmek beni kültürel bakımdan çok fazla dolduruyor, çok fazla yeni bilgiler edinmemi sağlıyor. Muazzam bir zenginlik benim için. Genci, tecrübelisi herkes için çok önem arz ediyor kültürel açıdan da kendini geliştirmesi. Gezdikçe paylaşımlar yapıyorum, çok mesaj alıyorum. İnsanlar 'seninle gezdik, çok şey öğrendik' diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor, herkese dokunduğumu hissediyorum. Hatta beni Kültür Bakanı seçtiler..."



"HER SEZON AYRI BİR TECRÜBE"



- Türkiye'nin en iyi liberolarından birisisin. Bugünlere gelmen kolay oldu mu peki?



"Tabii ki kolay olmadı. Her sporcu gibi benim de mental olarak istediğim seviyeyi yakalayamadığım zaman zaman düştüğüm dönemler oldu. Sonuçta 1-2 senedir değil, 27 yıldır voleybol oynuyorum. Her sene benim adıma ayrı tecrübeler, farklı bakış açısı ve değişik zorluklar getirdi. Her gittiğim kulüpte farklı şeyler yaşadım. Çok önemli isimlerle aynı takımda yer aldım ve onlardan gerçekten çok şey öğrendim. Bu da benim her sezon daha da güçlenmemi sağladı. Tabii ki her sezon birbirinden zordu, ama geriye baktığımda hepsi bir o kadar da güzeldi. Her zorluğu, her deneyimi 'iyi ki yaşamışım' diyorum. Onları yaşamasam buralara gelemezdim."



"YENİ MİLLİ TAKIMI MERAK EDİYORUM"



- Milli Takım'da seni en çok heyecanlandıran oyuncu kim veya kimler?



"Heyecanlandıran değil de beğenerek izlediğim isimler var. İlk olarak tabii ki takım kaptanımız Eda Erdem ve Zehra Güneş... Bana iki oyuncu da inanılmaz güven veriyor. Pasörümüz Cansu Özbay... Kendisini inanılmaz geliştirdi. Onu da hayranlıkla izliyorum. Özellikle bu sene özelinde bakarsak milli takımda yeni bir dönem başladı, hoca değişikliğine gidildi. Bu yüzden tüm maçları heyecanla bekliyorum aslında. Santarelli nasıl bir kadro oluşturacak. Eminim ki yeni isimleri de kadroda göreceğiz. Gerçekten yeni milli takımı merakla bekliyorum."



YEŞİLYURT'TA BAŞLADI



Tecrübeli libero kariyerine 2005-06 ile 2009-10 yılları arasında formasını terlettiği Yeşilyurt'ta başladı. Bir sezonluk Ereğli BSK macerasının ardından çıtasını yükselten Derya 2012-13 sezonunda Galatasaray'da transfer oldu.



Ardından ise Çayırgan, Fenerbahçe formasını giydi. Karşıyaka, Çanakkale ve Halkbank Ankara maceralarının ardından tecrübeli voleybolcu Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takımda ikinci döneminin ardından Çukurova'ya giden Derya son olarak PTT formasını giyiyor.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ