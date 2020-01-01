Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

DeRozan: "Memleketimin takımı beni mi istiyormuş? Vay canına!"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Los Angeles Lakers'ın kendisini takaslamak istediği söylentileri hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Los Angeles Lakers'ın kendisini takaslamak istediği söylentileri hakkında konuştu.

Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunuculuğunu yaptıkları "All The Smoke" podcast'inde, Spurs yıldızına kendisinden bahsedildiği Lakers takası söylentileri hakkında soru yöneltildi.

DeRozan bu fikre açık göründü ve bunu bir onur olarak gördüğünü söyledi:

"Şüphesiz. Hep onlar için oynama hayalim olmuştur. Ligde uzun süre bulununca anladım ki, her zaman bir istenen kişi olmayı arzu ediyorsunuz. Yani takımların sizi istediğini gördüğünüzde, olumsuz hissetmezsiniz. Bu konuda iyi hissetmeniz lazım, çünkü ligde istenmeyen adamlar da var. O adamlardan biri olmak istemezsiniz.

Yani şampiyonluktan yeni çıkmış bir takım tarafından istenmek, bunu görmek, insanı nasıl etkilemez ki? Özellikle ben, Los Angeles'lı biri olarak, 'Vay be, memleketimin takımı beni mi istiyormuş? Yeni şampiyon olan takım beni mi istiyor?' demiştim. Bunu görmek kesinlikle çılgınca, ama insanlar bilir ki, hangi formayı giyersem giyeyim, elimden geleni yaparım ve ekibi olabilecek en iyi şekilde temsil ederim."

Önceki sezon DeRozan, maç başına 22.1 sayı, 5.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarına sahipti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal