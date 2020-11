DeRozan: "Memleketimin takımı beni mi istiyormuş? Vay canına!"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Los Angeles Lakers'ın kendisini takaslamak istediği söylentileri hakkında konuştu.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunuculuğunu yaptıkları "All The Smoke" podcast'inde, Spurs yıldızına kendisinden bahsedildiği Lakers takası söylentileri hakkında soru yöneltildi.



DeRozan bu fikre açık göründü ve bunu bir onur olarak gördüğünü söyledi:



"Şüphesiz. Hep onlar için oynama hayalim olmuştur. Ligde uzun süre bulununca anladım ki, her zaman bir istenen kişi olmayı arzu ediyorsunuz. Yani takımların sizi istediğini gördüğünüzde, olumsuz hissetmezsiniz. Bu konuda iyi hissetmeniz lazım, çünkü ligde istenmeyen adamlar da var. O adamlardan biri olmak istemezsiniz.



Yani şampiyonluktan yeni çıkmış bir takım tarafından istenmek, bunu görmek, insanı nasıl etkilemez ki? Özellikle ben, Los Angeles'lı biri olarak, 'Vay be, memleketimin takımı beni mi istiyormuş? Yeni şampiyon olan takım beni mi istiyor?' demiştim. Bunu görmek kesinlikle çılgınca, ama insanlar bilir ki, hangi formayı giyersem giyeyim, elimden geleni yaparım ve ekibi olabilecek en iyi şekilde temsil ederim."



Önceki sezon DeRozan, maç başına 22.1 sayı, 5.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarına sahipti.