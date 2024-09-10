DeRozan: "Bu yaz Lakers'a katılmayı ciddi olarak düşündüm..."

Sacramento Kings'in yeni oyuncusu DeMar DeRozan, bu yaz serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers'a katılmayı ciddi şekilde düşündüğünü itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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DeRozan: 'Bu yaz Lakers'a katılmayı ciddi olarak düşündüm...'
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10 Eylül 2024 12:21
Sacramento Kings'in yeni oyuncusu DeMar DeRozan, bu yaz serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers'a katılmayı ciddi şekilde düşündüğünü itiraf etti.

Philadelphia 76ers yıldızı Paul George ile Podcast P'de konuşan DeRozan, Lakers'ın diğer birkaç takımla birlikte gidebileceği potansiyel takımlar listesinde üst sıralarda yer aldığını belirtti:

"Philly kesinlikle seçeneklerden biriydi. Lakers her zaman bir seçenekti. Clippers da öyleydi. Ve Heat vardı. Bu takımlar şahsen kesinlikle ciddi düşündüğüm, meşru opsiyonlardı."

Kaliforniya'nın Compton şehrinde doğmuş olan DeRozan'ın Lakers'a olan ilgisi, son birkaç yılın her yaz döneminde adının ekiple geçiyor olması sebebiyle birçok kişi tarafından biliniyor.

Ancak, Lakers'a olan ilgisine rağmen bu yaz 8 Temmuz'da farklı bir yol seçen DeRozan, San Antonio Spurs ve Chicago Bulls'u da içeren bir imza ve takas anlaşmasıyla Kings'e takas edilmişti.

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