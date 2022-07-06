Derin Toparlak, 2022 Dünya Oyunları'na katılacak

Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, 2022 Dünya Oyunları'nda mücadele edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derin Toparlak, 2022 Dünya Oyunları'na katılacak
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06 Temmuz 2022 19:44
Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, ABD'deki 2022 Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Oyunları, ABD'nin Birmingham kentinde 7-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Oyunlara 300 ülkeden 3 bin 600 sporcunun katılımı beklenirken, 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek paletli yüzme müsabakalarında ay-yıldızlı sporcu Derin Toparlak da mücadele verecek.

Öte yandan, Kolombiya'nın Cali kentinde 20-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek CMAS Dünya Paletli Şampiyonası'na ise sporcular Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam ve Ece İmge Önal'dan oluşan milli takım katılacak.

 

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