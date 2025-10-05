Derbinin ardından Barış Alper eleştirisi!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş ile oynanan derbinin ardından eleştirildi.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendiren Nihat Kahveci, özellikle ilk yarıdaki tercihleriyle dikkat çeken milli futbolcu için, "Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu." dedi.
Milli futbolcunun bu futbolu, Liverpool maçı sonrası yorgunluğa da bağlandı. Levent Tüzemen, 25 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da Liverpool maçının çok ciddi bir yorgunluğu vardı. Bunu bariz şekilde Barış'ta gözlemledik. Galatasaray'ın cengaveri Barış, Liverpool maçında çok çalışmıştı, o kadar çok yorulmuş ki, çok fazla top kaybı yaptı. Pas vermesi gereken yerlerde kaleye etkisiz ve cılız şutlar attı." diye konuştu.
Derbiye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 86. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.
