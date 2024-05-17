Derbilerde goller yabancılardan!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı. İki ekip arasındaki söz konusu karşılaşmalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derbilerde goller yabancılardan!
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17 Mayıs 2024 11:48
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 12:49
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı oyuncular çekti.

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 14 golle karşılık verdi.

Bu müsabakalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı oyuncular attı. Sarı-kırmızılıların 3, sarı-lacivertlilerin ise 2 golünü yerli oyuncular filelere gönderdi.

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Son 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih
Stat
Organizasyon
Skor (GS-FB)
Goller
25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 2-1 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 0-1 Kuyt
25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 1-0 Podolski
20.11.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Van Persie (2)
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-1 Josef de Souza
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0 Mustafa Muhammed
21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2 Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0 Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi
24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0 -
07.04.2023 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükme
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