Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.
- Ligde oynanan son derbide 7 sarı çıktı
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide hakem 7 kez sarı kartına başvurdu.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçeli futbolculara 2, Galatasaraylılara da 5 sarı kart gösterildi.
- Son 10 derbide kart raporu
Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 4 kırmızı, 32 sarı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray'a ise aynı süreçte kırmızı kart gösterilmezken, 45 sarı kart gösterildi.
Derbide kartlar havada uçuşuyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde son yıllarda kartlar havada uçuşurken, ligdeki son 10 maçta sarı-lacivertliler 4 kırmızı kart görüp rakibinden daha sert cezalandırıldı.
Son güncelleme 01 Nisan 2025 14:52
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
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