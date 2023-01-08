Derbi öncesi gündem olmuştu! Ünlü komedyenden flaş açıklama!

Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın ardından bir paylaşım yaptı.



Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç öncesi sosyal medya hesabından idmandan bir görüntüyü paylaşan İbrahim Büyükak, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük tepki toplamıştı.



Ünlü isim Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından bir açıklama yaptı.



İbrahim Büyükak yaptığı açıklamada, "Oğlunun adını dahi "Aslan" koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray'a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm." dedi.



Büyükak ayrıca, "Şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray" ifadelerini kullandı.





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