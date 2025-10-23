Deplasman golcüsü Tammy Abraham!

Beşiktaş'ın erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda yendiği karşılaşmada ikinci golü kaydeden Tammy Abraham'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
DEPLASMANDA 6 GOL KAYDETTİ
Beşiktaş formasıyla bu sezon 15 maçta dokuz gol kaydeden yıldız golcü, bu gollerin altısını deplasmanda kaydetti.
Süper Lig'de attığı dört golün üçünü deplasmanda kaydeden İngiliz yıldız, Avrupa'daki beş golünün üçünü de deplasmanda atmıştı.
28 yaşındaki yıldız golcünün siyah-beyazlılar ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
