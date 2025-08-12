12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Dennis Man, PSV Eindhoven'da!

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Parma'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ı kadrosuna kattı.

calendar 12 Ağustos 2025 12:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hollanda Eredivisie takımlarından PSV Eindhoven, İtalya Serie B kulübü Parma'nın 26 yaşındaki Romanyalı sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ı transfer etti.

8,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

PSV, oyuncu için Parma'ya 8,5 milyon euro bonservis ödedi.

ÜÇ BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

Dennis Man, kariyeri boyunca performansıyla dikkat çekmiş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de radarında yer almıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Man, Serie A'da 34 maçta 4 gol atıp 5 de asist yapmıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
