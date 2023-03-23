Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-1 yenilip galibiyet hasretini 4 maça çıkaran düşme potasındaki Denizlispor cuma günü evinde Play-Off'u hedefleyen Boluspor'la karşı karşıya gelecek.



Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Denizlispor'da sakatlığı süren Emre Sağlık mücadelede forma giyemeyecek.



Maçın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton 25 ve misafir tribünü 30 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Giray Bulak, Boluspor maçını kazanıp çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Bizim adımıza her maç final niteliğinde. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.



Futbol Federasyonu'nun deprem felaketinin ardından Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sonrası 4 yerine 2 takımın küme düşeceğini açıkladığı ligde Denizli, 17 puanla düşme hattında bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ