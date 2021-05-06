Denizlispor'dan seçim açıklaması

Denizlispor Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya başka bir sebeple ertelenirse 8 Haziran'da yapılacak

Haber; AA
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Denizlispor'dan seçim açıklaması
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06 Mayıs 2021 15:11
 Denizlispor Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya başka bir sebeple ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılması planlanan kongrenin, çoğunluk sağlanamaması veya başka bir sebeple ertelenmesi halinde 8 Haziran Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği kaydedildi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Ege temsilcisinin bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

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