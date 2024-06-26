Denizlispor'da gençler sahaya indi

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da genç oyuncular, A Takım ile antrenmanlara çıkıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da gençler sahaya indi
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26 Haziran 2024 15:32
TFF 3. Lig'in düştüğü yeni sezonda takımda kalan son 5 tecrübeli oyuncunun da ayrılması ve devam eden transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı patentli kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, gençleri kampa aldı.

Yeşil-siyahlılarda U19 ve U17 takımları Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girdi. Kulüpte pazartesi günü yapılan olağanüstü kongrede güven tazeleyen Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu da ilk antrenman öncesi genç oyuncuları ziyaret ederek baklava ikram etti.

Denizlispor'da yeni yönetim ilk toplantıda görev dağılımını da yaptı. Kulüpte mali işlere Mikail Altundaş, profesyonel şubeye Güray Özkan, Hüseyin Yılmaz ve Ümit Alptekin, hukuk işlerine Anıl Aba ve Cengiz Kılıç, medya işlerine Mehmet Ceşen ve Onur Oymak, altyapı ve akademiye ise Nevzat Yılmaz, Kenan Kandemir ve Yaşar Yağız bakacak.

Çetin Kartal, Özcan Sarı ve Volkan Uzunay tesislerden, Ali Dedeşin ve Mesut Özkaya taraftardan, Okan Karcı stadyumdan, Yılmaz Karakurt, Hikmet Gündüz ve Mehmet Ata Ezer pazarlamadan sorumlu olacak.

 

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