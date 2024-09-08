Deniz Öncü, Moto2'nin San Marino ayağını 19. sırada tamamladı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ilk yarışı milli motosikletçilerden Can Öncü 5'inci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Deniz Öncü, Moto2'nin San Marino ayağını 19. sırada tamamladı
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08 Eylül 2024 16:26
Son güncelleme 08 Eylül 2024 16:35
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 13'üncü ayağı San Marino Grand Prix'sini 19. sırada tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, İtalya'nın Santa Monica-Cella'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa 13. cepten başlayan Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, damalı bayrağı 19. sırada geçti.

Yarışı, MT Helmets-MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura birinci sırada, Fantic takımından İspanyol pilot Aron Canet ikinci sırada, Marc VDS takımından İtalyan sürücü Tony Arbolino ise üçüncü sırada tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde gerçekleştirilecek.

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