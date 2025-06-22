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Deniz Öncü, Moto2 İtalya yarışında 6. sırayı aldı

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya ayağında Deniz Öncü, yarışı 6. sırada bitirdi.

calendar 22 Haziran 2025 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Deniz Öncü, Moto2 İtalya yarışında 6. sırayı aldı
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Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.


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