Dejan Radonjic: "3.maçta elimizden geleni yapacağız"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, Dreamland Gran Canaria maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dejan Radonjic: '3.maçta elimizden geleni yapacağız'
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29 Mart 2025 01:58

Basketbol BKT Eurocup yarı final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 69-68 mağlup olan Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, maçın ilk yarısında kötü performans sergilediklerini söyledi.

Karadağlı çalıştırıcı, Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyet dolayısıyla Dreamland Gran Canaria'yı tebrik eden Radonjic, "İlk 20 dakika kötü performans sergiledik. İkinci yarıda son pozisyon dışında çok iyi savunma yaptık. Seri 1-1'e geldi. Elimizden geleni yapıp 3. maçı kazanmaya çalışacağız. Onlara karşı bir iyi oyun daha sergileyerek kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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