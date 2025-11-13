13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Decathlon Türkiye ve edding'ten sporseverleri mutlu edecek iş birliği

Decathlon Türkiye, edding ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle spor ve doğa tutkunlarına ekipmanlarını kendi tarzlarıyla kişiselleştirme imkânı sunuyor.

Haber: Sporx.com
Decathlon Türkiye ve edding'ten sporseverleri mutlu edecek iş birliği
Decathlon Türkiye, spor ekipmanlarını kişiselleştirme hizmetindeki kullanıcı deneyimini zenginleştirmek amacıyla edding ile bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, Türkiye genelinde yer alan Decathlon Kişiselleştirme Stüdyoları'ndan 5'inde sunulan ekipman kişiselleştirme hizmeti aracılığıyla, spor tutkunlarının seçili ekipmanları edding'in özel kalemleriyle kendi tarzlarına göre kişiselleştirilecek. 

Decathlon Türkiye, bu iş birliği ile yalnızca Decathlon markalı ürünlerde değil, farklı markalara ait ekipmanlarda da kişiselleştirme hizmeti sunarak müşteri deneyimini daha kapsayıcı hale getiriyor. Kasklardan ayakkabılara, kayak ekipmanlarından termoslara kadar geniş bir ürün yelpazesinde uygulanabilen hizmet, kullanıcıların ürünlerini sıradan bir eşyadan öte; anılarını ve hikâyelerini taşıyan özel parçalar haline getirmelerine imkân tanıyor. 

Kişiselleştirme Stüdyoları'nda yer alan ekipman kişiselleştirme hizmeti Cevahir AVM, Maltepe Park, Marmara Forum, Meydan İstanbul ve Ankara Kentpark olmak üzere 5 mağazada hizmet veriyor. 

Decathlon Hakkında: 

Yeni başlayanlardan, teknik sporculara kadar tüm seviyelere hitap eden ve global bir spor markası olan Decathlon, herkes için yenilikçi bir spor malzemeleri üreticisidir. Dünya çapında 100.000'den fazla takım arkadaşı ve 1.700 mağazasıyla Decathlon ve ekipleri 1976'dan beri süregelen bir tutkuyu gerçekleştirmek için çalışmaktadır: Sporun harikalarıyla insanları harekete geçirmek, insanların sürdürülebilir bir gelecekte daha sağlıklı ve mutlu olmalarına yardımcı olmak.








TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
