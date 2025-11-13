Decathlon Türkiye ve edding'ten sporseverleri mutlu edecek iş birliği









, spor ekipmanlarını kişiselleştirme hizmetindeki kullanıcı deneyimini zenginleştirmek amacıyla edding ile bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, Türkiye genelinde yer alan Decathlon Kişiselleştirme Stüdyoları'ndan 5'inde sunulan ekipman kişiselleştirme hizmeti aracılığıyla, spor tutkunlarının seçili ekipmanları edding'in özel kalemleriyle kendi tarzlarına göre kişiselleştirilecek.Decathlon Türkiye, bu iş birliği ile yalnızca Decathlon markalı ürünlerde değil, farklı markalara ait ekipmanlarda da kişiselleştirme hizmeti sunarak müşteri deneyimini daha kapsayıcı hale getiriyor. Kasklardan ayakkabılara, kayak ekipmanlarından termoslara kadar geniş bir ürün yelpazesinde uygulanabilen hizmet, kullanıcıların ürünlerini sıradan bir eşyadan öte; anılarını ve hikâyelerini taşıyan özel parçalar haline getirmelerine imkân tanıyor.Kişiselleştirme Stüdyoları'nda yer alan ekipman kişiselleştirme hizmeti Cevahir AVM, Maltepe Park, Marmara Forum, Meydan İstanbul ve Ankara Kentpark olmak üzere 5 mağazada hizmet veriyor.Yeni başlayanlardan, teknik sporculara kadar tüm seviyelere hitap eden ve global bir spor markası olan Decathlon, herkes için yenilikçi bir spor malzemeleri üreticisidir. Dünya çapında 100.000'den fazla takım arkadaşı ve 1.700 mağazasıyla Decathlon ve ekipleri 1976'dan beri süregelen bir tutkuyu gerçekleştirmek için çalışmaktadır: Sporun harikalarıyla insanları harekete geçirmek, insanların sürdürülebilir bir gelecekte daha sağlıklı ve mutlu olmalarına yardımcı olmak.