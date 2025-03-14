San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu De'Aaron Fox, sol serçe parmağındaki tendon hasarını onarmak için ameliyat olacak.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Fox, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Fox, bu sakatlığı sezon başındaki antrenman kampında yaşamasına rağmen tüm sezon boyunca ağrıyla oynamaya devam etti. Sezon ortasında Sacramento Kings'ten San Antonio Spurs'e takaslanan Fox, yeni takımıyla 17 maça çıktı.



Bu sezon toplam 62 maçta forma giyen Fox, 23.5 sayı, 6.3 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Spurs, All-Star arasından sonra Victor Wembanyama'yı da kan pıhtılaşması nedeniyle kaybederek play-in umutlarını büyük ölçüde yitirdi.



