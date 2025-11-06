Davy Klaassen'den Galatasaray sonrası açıklama!

Ajax forması giyen Davy Klaassen, Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi.
Hollandalı futbolcu, "İlk yarı oldukça dengeli geçti. İkinci yarıda hemen iki gol yedik ve bu bizim açımızdan yeterli olmadı. Bazen 30-35 dakika iyi performans gösterdiğini görüyorsunuz. Ama bu yeterli değil. O zaman anlara bağımlı hale geliyorsunuz ve maçları gerçekten domine edecek yeterli temele sahip olmuyorsunuz." dedi.
Klaassen, "Bu kez Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz ama aynı şey Telstar, Volendam ve aklınıza gelebilecek diğer takımlara karşı da oluyor." sözlerini sarf etti.
