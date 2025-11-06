05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Davy Klaassen'den Galatasaray sonrası açıklama!

Ajax forması giyen Davy Klaassen, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 06 Kasım 2025 01:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax forması giyen Davy Klaassen, Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi.

Hollandalı futbolcu, "İlk yarı oldukça dengeli geçti. İkinci yarıda hemen iki gol yedik ve bu bizim açımızdan yeterli olmadı. Bazen 30-35 dakika iyi performans gösterdiğini görüyorsunuz. Ama bu yeterli değil. O zaman anlara bağımlı hale geliyorsunuz ve maçları gerçekten domine edecek yeterli temele sahip olmuyorsunuz." dedi.

Klaassen, "Bu kez Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz ama aynı şey Telstar, Volendam ve aklınıza gelebilecek diğer takımlara karşı da oluyor." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
