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Davis: "Normal sezon MVP'si olmak, LeBron'un umurunda değil"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James'in normal sezon MVP'si ödüllerine değil, Finaller MVP'si ödüllerine odaklandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James'in normal sezon MVP'si ödüllerine değil, Finaller MVP'si ödüllerine odaklandığını söyledi.

Davis'in sakatlığı nedeniyle bir süre kenarda olmasıyla, LeBron'un beşinci MVP ödülünü kovaladığını iddia edenler ortaya çıkmıştı.

Lakin Davis, The Athletic'e yaptığı açıklamada takım arkadaşının halen "önce takım" zihniyetine sahip olduğunu belirtti:

"Sana şöyle söyleyeyim. O adamın MVP ödüllerini umursamadığını biliyorum. Şampiyonluklar, asıl umursadığı şey. Yani MVP olamazsa ve geçen sene olduğu gibi şampiyon olursa, hiç takmaz. Odaklandığı şey normal sezon MVP'si ödülleri değil, Finaller MVP'si ödülleri."

Bazıları, kariyerinde şimdiye kadar dört kez normal sezon MVP'si ödülü kazanmış olan James'in altı NBA Finalleri mağlubiyetinin mirasına verdiği büyük zararı, daha fazla NBA şampiyonluğuna ek olarak daha fazla bireysel başarı ile telafi etmeye çalıştığını iddia ediyordu.


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