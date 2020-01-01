Davis: "Miller, bugün sırf üçlükleriyle her maç 30 atardı"

Eski NBA oyuncusu Antonio Davis, eski takım arkadaşı Reggie Miller'ın bugün oynaması durumunda, her maçta sadece üç sayılık basketlerle 30 sayı ortalama yakalayabileceğini söyledi.



Davis, ligin en iyi şutörlerinden Steph Curry ve Seth Curry'nin genç yaşta ne kadar iyi olduklarını da içeren çeşitli konular hakkında konuşmak için 'Inside Buzz with Mikey Domagala' podcastine katıldı.



Miller hakkında konuşan Davis, eski yıldızın sadece üçlüklerle 30 sayı ortalama yakalayabileceğini iddia etti:



"Klay, Steph, Damian Lillard gibi adamları görüyorsunuz. Ama Reggie de bu adamlardan biriydi, boşluğu bulduğunda, 2.01'lik boyuyla topu çok yüksekten bırakırdı ve şutunu bloklayamazdınız. Gerçekten de öyle. Bugün herkese verdikleri şut imkanlarını ona verdiklerini düşünseniz, bence sadece üçlüklerle ortalama 30 sayı atardı. Asla üçlük denemekten korkmazdı, harika ayak oyunları vardı. Bugün farklı olan tek şey, dripling sonrası şut atmak. Ancak onun gibi çalışkan biri için bu durum problem yaratmazdı."



