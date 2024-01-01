Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarlarını korkuttu

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez'in yılbaşında havai fişek patlatması, taraftarları endişelendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarlarını korkuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2024 13:16
Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray'ın en önemli transferlerinden biri olan ve geldiği ilk günden bu yana gösterdiği performansla Sarı Kırmızılı taraftarların büyük beğenisini topladı. Kolombiyalı 27 yaşındaki savunmacının yılbaşı görüntüleri ise korkuttu.

HAVAİ FİŞEKLE KUTLADI VE KORKUTTU

Tecrübeli savunmacının yılbaşı kutlamalarında evinin bahçesinde kendisi havai fişek düzeneğini kurarak ailesiyle kutladı. Kısacası Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, yeni yıla havai fişekle 'merhaba' dedi. O görüntüler Sarı Kırmızılı taraftarların korkmasına neden oldu. Bunun nedeni de Omar Elabdellaoui.

OMAR'A NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'a büyük ümitlerle transfer olan Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yüzünde yanıklar oluşan ve iki gözünde de hasar meydana gelen Elabdellaoui hastanede geçirdiği operasyonun ardından uzun bir rehabilitasyon süreciyle futbola geri dönmüştü.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery