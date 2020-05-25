David Luiz: 'Benfica'ya dönmek isterim'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Brezilyalı oyuncu David Luiz, kariyerini eski takımlarından Benfica'da sonlandırmak istediğini açıkladı.
"TEKRAR 23 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"
33 yaşındaki Brezilyalı stoper yaptığı açıklamada; "Başından beri söylediğim gibi ne zaman gerçekten bir şansım olacak bilmiyorum. Şu an için Arsenal'deki görevime devam ediyorum. Yine de Benfica'ya dönüp; tekrar 23 numaralı formamı giymek isterim. benim için anlamı büyük olur." dedi.
Daha önce Chelsea ve PSG gibi kulüplerde de forma giyen David Luiz'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor.
"TEKRAR 23 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"
33 yaşındaki Brezilyalı stoper yaptığı açıklamada; "Başından beri söylediğim gibi ne zaman gerçekten bir şansım olacak bilmiyorum. Şu an için Arsenal'deki görevime devam ediyorum. Yine de Benfica'ya dönüp; tekrar 23 numaralı formamı giymek isterim. benim için anlamı büyük olur." dedi.
Daha önce Chelsea ve PSG gibi kulüplerde de forma giyen David Luiz'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor.
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- David Luiz: "Lampard ile oyun tarzı konusunda farklı fikirlerimiz vardı. Bu sebeple kendime yeni bir yol seçtim. Chelsea'den ayrılmaya karar verdikten sonra Arsenal'den teklif geldi. Ben de kabul ettim" pic.twitter.com/8z9KDQJGfg
— Sporx (@sporx) October 8, 2019