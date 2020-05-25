David Luiz: 'Benfica'ya dönmek isterim'

- David Luiz: "Lampard ile oyun tarzı konusunda farklı fikirlerimiz vardı. Bu sebeple kendime yeni bir yol seçtim. Chelsea'den ayrılmaya karar verdikten sonra Arsenal'den teklif geldi. Ben de kabul ettim" pic.twitter.com/8z9KDQJGfg



— Sporx (@sporx) October 8, 2019

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Brezilyalı oyuncu David Luiz, kariyerini eski takımlarından Benfica'da sonlandırmak istediğini açıkladı.33 yaşındaki Brezilyalı stoper yaptığı açıklamada; "" dedi.Daha önce Chelsea ve PSG gibi kulüplerde de forma giyen David Luiz'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor.