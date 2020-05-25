David Luiz: "Benfica'ya dönmek isterim"

Arsenal forması giyen stoper oyuncusu David Luiz, kariyerinin son döneminde Benfica'da oynamak isteyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
David Luiz: 'Benfica'ya dönmek isterim'
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25 Mayıs 2020 13:45
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Brezilyalı oyuncu David Luiz, kariyerini eski takımlarından Benfica'da sonlandırmak istediğini açıkladı.

"TEKRAR 23 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

33 yaşındaki Brezilyalı stoper yaptığı açıklamada; "Başından beri söylediğim gibi ne zaman gerçekten bir şansım olacak bilmiyorum. Şu an için Arsenal'deki görevime devam ediyorum. Yine de Benfica'ya dönüp; tekrar 23 numaralı formamı giymek isterim. benim için anlamı büyük olur." dedi.

Daha önce Chelsea ve PSG gibi kulüplerde de forma giyen David Luiz'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor.

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