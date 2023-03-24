Danimarka, Höjlund ile güldü!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Danimarka, sahasında Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Danimarka, Höjlund ile güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2023 00:45
Avrupa Şampiyonası Elemeri H Grubu ilk maçında Danimarka, sahasında Finlandiya ile karşılaştı.

Parken'de oynanan maçı Danimarka 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21, 82 ve 90+3. dakikalarda Höjlund kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü 53. dakikada Antman attı.

Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, 18. dakikada sakatlanan Christensen'in yerine oyuna dahil oldu. Trabzonsporlu Jens Larsen ise 65. dakikada Maehle'nin yerine oyuna girdi.

H Grubu'nun ilk maçını kazanan Danimarka, bir sonraki maçında Kazakistan ile oynayacak. Finlandiya ise Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery