Dallas Mavericks pivotu Daniel Gafford, antrenman kampının ilk gününde ayak bileğini burktu. Başantrenör Jason Kidd, oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Mavericks, 22 Ekim'de San Antonio Spurs karşısında sezonu açacak.



Gafford, 2023 takas döneminde Dallas'a katılmış ve kısa sürede takımda önemli bir rol üstlenmişti. Geçtiğimiz sezon 12,3 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,8 blok ortalamalarıyla dikkat çekmişti.



25 yaşındaki pivot, bu yaz Mavericks ile üç yıllık kontrat uzatmasına da imza atmıştı.



