Dani Alves: "Mbappe şu anda dünyanın en iyisi"

Dani Alves verdiği röportajda Erling Haaland yerine Kylian Mbappe'yi daha çok beğendiğini ve Fransız yıldızın şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dani Alves: 'Mbappe şu anda dünyanın en iyisi'
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08 Nisan 2022 23:43
Barcelona'nın deneyimli yıldızı Dani Alves, Mbappe - Haaland arasında Fransız yıldızı tercih ettiğini söyledi.

İspanyol Sport'a özel röportaj veren Alves, elinde seçme şansı olsa Mbappe'yi seçtiğini söyleyerek, "Benim elimde olsa Haaland'ı transfer etmek için her şeyimi vermem, ona çok para harcamazdım. Mbappe'ye varım ama Haaland'a hayır! Önce Mbappe'yi almak için hareket ederim. Büyük bir yatırım yapacaksanız önce Mbappe için çalışırdım." diye konuştu.

Mbappe'yi mevcut oyuncular arasında dünyanın en iyisi olarak niteleyen Alves, "Şu an dünyanın en iyi oyuncusu ve tam Barça tarzında futbolcu. Bence şu an dünyada Mbappe'den daha iyi futbolcu yok." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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