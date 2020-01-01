Damian Lillard ve Paul George, buzları erittiler!

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve LA Clippers yıldızı Paul George'un birbirlerinden özür dilediklerini ve anlaşmazlıklarını sonlandırdıklarını bildirdi.



Haynes'in bildirdiği üzere, Lillard ve George birbirleriyle konuştular ve ailelerinin üyeleri (Lillard'ın kız kardeşi ve George'un eşi) sosyal medyada birbirlerine laf attıktan sonra, bu anlaşmazlığı sona erdirdiler.



NBA bubble'ının son zamanlardaki en büyük hikayelerinden biri George, Patrick Beverley ve Lillard dramasının yeniden canlanmasıydı. Sahada bir takım eğlenceli maskaralıklar olarak başlayan şey, aile üyelerinin birbirlerine seslenmesi noktasına eriştiğinde, biraz daha çirkinleşmiş ve Lillard'ın kız kardeşi ile George'un eşi, internette birbirlerine laf atmışlardı.



"GEORGE, LILLARD'I ARADI"



İşler daha da kötüye gitmeden önce, George olayların daha fazla büyümedğinden emin olmak istemişti ve Haynes'e göre, Lillard'a ulaşmıştı:



"George kısa süre önce, yanlış anlaşılmayı düzeltmek için Damian Lillard'a ulaştı. Bir düşmanlığı olmadığını ve bunun sadece rekabetçi bir şaka olduğunu açıkladı. Her iki yıldız da hiçbir dargınlık olmadığını açıkladılar ve aralarını düzelttiler."



Lillard, Clippers'a ne kadar sinirlenmiş gibi görünse de, George'u dinlemeye karar vermişti:



"Lillard, aile üyelerinden birinden gelen laflardan ötürü özür diledi, ancak bu Clippers mağlubiyetinin ardından söylediklerini neden söylediğini de açıkladı."



George, Blazers maçında Lillard ile alay etmemişti, fakat Lillard maç sonrası röportajı sırasında ismini söyleyince, Instagram'da kendisine yanıt vermişti. Beverley ve Lillard tüm maçta ağız dalaşı yapıyorlardı ve Beverley'nin trash-talk için özür dileyecek bir insan olmadığı biliniyor.



