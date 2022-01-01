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Dallas, Luka'nın yanına CJ McCollum'ı istiyor!

Dallas Mavericks'in, Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum ile takas yapmakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum ile takas yapmakla ilgilendiği iddia edildi.

Yakın zamanda Norman Powell ve Robert Covington'ı takasla göndererek kadrosunu yenileme çalışmalarına başladığının sinyallerini veren Portland'da, sıradaki oyuncunun McCollum olabileceğine dair bazı düşünceler var.

HoopsHype'dan Mike Scotto'ya göre New Orleans Pelicans'ın McCollum'ı istediği biliniyor olsa da, Dallas Mavericks'in de sırada bekliyor olabileceği söylendi. Dallas'ın McCollum'ı hücum gücü yüksek guard rotasyonunda Luka Doncic ile yan yana getirme fikrini oldukça beğendiği bildirildi.

Lakin, olası bir anlaşmada McCollum'ın 30.8 milyon dolarlık maaşıyla eşleşme durumunun Mavs için sorun olabileceği de açıklandı. Dallas'ın, McCollum'ı alabilmek için elinde kısa vadeli bir kontrat ve genç oyunculara sahip olmadığı biliniyor.

Mavs ayrıca, Jalen Brunson veya Dorian Finney-Smith'i son takas tarihinden önce gönderme konusunda da isteksiz bir tutum sergilemişti.


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