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Dallas'ın radarında Lowry ve Conley Jr. var!

Dallas Mavericks'in hem Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry hem de Utah Jazz point guardı Mike Conley Jr. ile ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in hem Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry hem de Utah Jazz point guardı Mike Conley Jr. ile ilgilendiği iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Mavericks, Luka Doncic'in topu getirme ve oyun kurma sorumluluğuyla gelen yükünü hafifletmek istiyor.

Lowry'nin para, şampiyonluk çekişmesi ve durumu üzerine seçim yapabilecek olan, piyasadaki en çok kovalanacak serbest oyunculardan biri olması bekleniyor.

Jazz ise, iki sezonun ardından serbest kalacak olan Conley ile yeniden sözleşme imzalamak istese de, lüks vergisi endişeleri bulunuyor. Lakin bazı lig yöneticileri ESPN'e, Conley'nin büyük ihtimalle Jazz'da kalacağını söylemişlerdi.


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