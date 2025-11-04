Dahl'dan Mourinho'ya büyük övgü: 'Güven veriyor'

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica'nın sol beki Samuel Dahl açıklamalarda bulundu.
"MOURINHO BANA GÜVEN VERİYOR"
Ligde Guimaraes karşısında alınan 3-0'lık galibiyette takımının ikinci golünü atan ve Benfica'daki ilk gol sevincini yaşayan İsveçli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'dan büyük destek gördüğünü söyledi:
"Öncelikle Mourinho gibi bir teknik direktöre sahip olmak harika. Bana çok güven veriyor. Son maçlarda işler iyi gitti ve kendime daha fazla güveniyorum. Onun güvenini hissediyorum."
Real Madrid'e transfer olan Carreras'ın yerini doldurmanın baskısını hissedip hissetmediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Dahl, "Carreras Real Madrid'e gitti ve ben elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya, odaklanmaya çalışıyorum. Her zaman daha fazlasını başarmak istiyorum ama kendime baskı yapmadan. Tabii ki Carreras'ın ayrılığının getirdiği sorumluluğu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Dahl ayrıca, "Her maç farklı, rakipler farklı, taktikler farklı. Newcastle maçında fiziksel açıdan zorlu bir mücadele olacağını bildiğim için o maçta yedek kalabileceğimi anlamıştım." diye konuştu.
