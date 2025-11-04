04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Dahl'dan Mourinho'ya büyük övgü: "Güven veriyor"

Benfica'nın savunma oyuncusu Samuel Dahl, Leverkusen maçı öncesi konuştu.

calendar 04 Kasım 2025 18:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dahl'dan Mourinho'ya büyük övgü: 'Güven veriyor'
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica'nın sol beki Samuel Dahl açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO BANA GÜVEN VERİYOR"

Ligde Guimaraes karşısında alınan 3-0'lık galibiyette takımının ikinci golünü atan ve Benfica'daki ilk gol sevincini yaşayan İsveçli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'dan büyük destek gördüğünü söyledi:


"Öncelikle Mourinho gibi bir teknik direktöre sahip olmak harika. Bana çok güven veriyor. Son maçlarda işler iyi gitti ve kendime daha fazla güveniyorum. Onun güvenini hissediyorum."

Real Madrid'e transfer olan Carreras'ın yerini doldurmanın baskısını hissedip hissetmediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Dahl, "Carreras Real Madrid'e gitti ve ben elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya, odaklanmaya çalışıyorum. Her zaman daha fazlasını başarmak istiyorum ama kendime baskı yapmadan. Tabii ki Carreras'ın ayrılığının getirdiği sorumluluğu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Dahl ayrıca, "Her maç farklı, rakipler farklı, taktikler farklı. Newcastle maçında fiziksel açıdan zorlu bir mücadele olacağını bildiğim için o maçta yedek kalabileceğimi anlamıştım." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.