Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, "yük yönetimi" kavramını savunarak, kariyerini uzatmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.



Yük yönetiminin günümüz NBA'inde olumsuz fakat gerekli bir şey olduğunu savunan isimler arasına, Warriors yıldızı Curry de katıldı.



35 yaşındaki oyuncu, medyayla yaptığı bir sohbette bu kavram üzerine hangi noktada durduğundan ve "yük yönetiminin" bir oyuncunun kariyerine seneler ekleyebileceğinden bahsetti:



"Yük yönetimi üzerine bazı şeylerin konuşulduğunu ve birçok kişinin oyuncular sanki 82 maçta oynamak istemiyorlarmış gibi düşündüğünü biliyorum. Ama öyle değil.



Sporcuları sadece şimdi değil, uzun yıllarca oynamaya ve çok yüksek düzeyde performans göstermeleri için hazırlayan oldukça akıllı, profesyonel ve kendini geliştirmiş bireyler var. Bu sayede ligdeki 15. yılıma girerken kendimi hiç olmadığım kadar zinde hissediyorum."



NBA'deki birçok modern trend arasında yük yönetimi, en nefret edilenlerden biri olarak göze çarpıyor. Kimi taraftarlar, uzmanlar veya eski oyuncular, bu kavramı performanslarını izlemek için iyi para ödeyen taraftarlara karşı bencilce ve umursamaz olarak değerlendiriyor.



