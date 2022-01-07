Curry ve Durant, All-Star taraftar oylarında zirvedeler!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA'in bu sezonki ilk All-Star taraftar oylaması sonuçlarında en çok oy alan isimler oldular.2.584.623,ise 2.360.435 oyla, tüm sosyal medya platformlarında lig taraftarlarından gelen oyların çoğunluğuna sahip oldular. Buna ek olarak iki süperstar da kendi konferanslarının önde gelen oyuncuları olmayı başardılar.Milwaukee Bucks'tan2.145.835 oy alırken, Los Angeles Lakers'tan2.018.725 oy, Denver Nuggets'tan1.649.809 oy, Chicago Bulls'tanise 1.487.598 oy aldı.Cleveland'daki 2022 NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasının ikinci sonucunun 13 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.Taraftar oylamasının ilk ayağında tam sonuçlar ise şu şekilde: