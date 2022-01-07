Curry ve Durant, All-Star taraftar oylarında zirvedeler!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA'in bu sezonki ilk All-Star taraftar oylaması sonuçlarında en çok oy alan isimler oldular. Curry
2.584.623, Durant
ise 2.360.435 oyla, tüm sosyal medya platformlarında lig taraftarlarından gelen oyların çoğunluğuna sahip oldular. Buna ek olarak iki süperstar da kendi konferanslarının önde gelen oyuncuları olmayı başardılar.
Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo
2.145.835 oy alırken, Los Angeles Lakers'tan LeBron James
2.018.725 oy, Denver Nuggets'tan Nikola Jokic
1.649.809 oy, Chicago Bulls'tan DeMar DeRozan
ise 1.487.598 oy aldı.
Cleveland'daki 2022 NBA All-Star maçı için yapılan taraftar oylamasının ikinci sonucunun 13 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Taraftar oylamasının ilk ayağında tam sonuçlar ise şu şekilde: