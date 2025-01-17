Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry, "vasat bir takımda" olmaya razı olacağına dair iddialara şiddetle karşı çıktı.



Genel menajer Mike Dunleavy ve Warriors'ın son takas günü öncesinde "çaresizce" bir hamle yapmasını istemediğini belirtmesinden iki gün sonra Curry, halen kazanmaya istekli olduğunu şu sözlerle vurguladı:



"24 saatlik o haber döngüsü zaman zaman çok komik olabiliyor. Burada kimsenin rehavete kapıldığı yok. Kimse vasat olmakla yetinmiyor. Twitter'da takım olarak yapmamız gereken anlaşmalar hakkında fikrini beyan edip duranlar azıcık susup bu işi çözmemize izin verirlerse güzel olacak. Rekabetçi olabileceğimizi biliyoruz.



Vasat bir basketbol takımında olmaktan hoşlandığımı düşünen herkes kafayı yemiş olmalı. Söylediklerimin halen arkasındayım. Ancak bu, daha iyi olmaya çalışmayacağımız ve bu yolda hamleler yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Mike da bunu biliyor. Bunu konuşmuştuk. Bu, pervasız davranacağımız anlamına gelmiyor.



Ama insanlar Twitter'da bunu bu şekilde yorumlamışlardı. Takas senaryoları eğlencelidir. Fakat gerçek manada nasıl sonuç alabilirsiniz ki? Biz işimizi halledeceğiz. Mike da işini halledecek ve nereye varacağımızı göreceğiz."



Curry bu sezon 32 maçta ortalama 22,9 sayı, 6,2 asist ve 5,0 ribaund kaydetti ve Warriors ise Batı Konferansı'nda 20-20'lik derecesiyle 11. sırada yer alıyor.



