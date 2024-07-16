Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, ABD Milli Takımıyla muhtemelen "ilk ve son kez" yaşayacağı Olimpiyat deneyimi için "heyecanlı" olduğunu söyledi.



Efsanevi kariyerinde ilk kez Olimpiyatlarda oynamaya hazırlanan 36 yaşındaki Steph, ESPN'den Malika Andrews'a yaptığı açıklamada emekli olmadan önce oynama şansına sahip olacağı tek Olimpiyatın, muhtemelen Paris Olimpiyatları olacağını belirtti:



"Sağlıklı olduğum için şanslıyım ve bu kurduğumuz takım ise muhteşem. Olimpiyat sporcusu olduğumda kariyerimde bir bölümün kapanacağını biliyordum, bu yüzden muhtemelen ilk ve son kez katılıyor olacağım ve bu konuda da heyecanlıyım.



İlk seferiniz olduğu zaman tabii ki biraz heyecanlanıyorsunuz. Kariyerimin bu aşamasında ilk kez yapabileceğim bir şeyin olması oldukça hoş."



Evine Olimpiyat altın madalyası götümeye çalışmak gibi yeni bir mücadeleyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Steph, ABD Takımı'nda LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid ve Anthony Davis gibi yıldızlarla dolu olan bir kadroda yer alıyor.



Curry, daha önce ABD Takımı'nda FIBA Dünya Kupası'nda forma giymiş ve 2010 ve 2014'te altın madalyalar kazanmıştı.



2016 Rio Olimpiyatları'nı diz ve ayak bileği sakatlıklarının iyileşme sürecinde olduğu için kaçıran Golden State Warriors yıldızı, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda ise bir sonraki NBA sezonuna kendini hazırlamak için oynamamayı tercih etmişti. Bu tercihi o yıl meyvesini veren Curry, Warriors'ı 2022'de NBA şampiyonluğuna taşımıştı.





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