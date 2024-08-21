Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kritik basketleri sonrası yaptığı ünlü "Night Night" kutlamasının Fransızca versiyonu "NUIT NUIT" için ticari marka başvurusunda bulundu.



Curry bu hareketi 2022 NBA Finalleri sırasında popüler hale getirmiş ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıktan sonra üzerinde "NUIT NUIT" yazan bir kapüşonlu giymişti.



Fransızcada "NIGHT NIGHT" anlamına gelen terim artık Curry'nin markalaşma çabalarının odak noktası haline gelmiş bulunuyor.



CNN'den Josh Gerben, Curry'nin başvursunun hem Avrupa hem de ABD pazarlarını kapsadığını bildirdi. Başvurular yakın zamanda, Fanatics tarafından Curry'nin resminin ve "NUIT NUIT" ifadesinin yer aldığı bir tişörtün satışa çıkarılmasının ardından yapılmıştı.





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