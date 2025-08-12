Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, yeni sezon öncesi takımı şampiyonluk için en büyük favori olarak gösterilmemesine rağmen, hedefini hâlâ ligin zirvesine dikmiş olduğunu belirtti.ClutchPoints'tan Julian Ojeda'ya konuşan Curry,dedi.37 yaşındaki Curry, yaz boyunca hem kariyerinde hâlâ peşinde koşabileceği hedefleri hem de bu hedeflere ulaşma ihtimalini sorgulayan, daha çok içe dönük bir süreç yaşadı. Bu değerlendirmelerden çıkan tek hedef ise beşinci şampiyonluk yüzüğünü kazanmak oldu. Böyle bir başarı, onuvegibi, takımlarını beş kez şampiyonluğa taşımış efsanelerle aynı seviyeye çıkaracak.Curry,sözleriyle odağını net şekilde ortaya koydu.Warriors, geçtiğimiz sezon ortasında Jimmy Butler'ı kadrosuna katarak yeniden ivme yakalamış ve Butler ile Curry'nin birlikte sahada olduğu maçlarda 22 galibiyet – 5 mağlubiyetlik etkileyici bir performans sergilemişti.Sezonu 24,5 sayı ve 6 asist ortalamalarıyla kapatan Curry, üç sayı çizgisinin gerisinden %39,7, serbest atışlarda ise %93,3 ile isabet buldu. Skor ortalaması, 2014/15'ten bu yana gördüğü en düşük tam sezon ortalaması olsa da Butler'ın gelişiyle sayı üretimi 27,3'e yükselmiş ve üçlük yüzdesi %40,8'e çıkmıştı.Warriors, bu form grafiğini playofflara da taşıdı. İlk turda Houston Rockets'ı zorlu bir yedi maçlık serinin ardından eleyen takım, Batı Konferansı yarı finalinde ise Minnesota Timberwolves'a beş maçta elendi. Curry'nin ilk maçın henüz 13. dakikasında yaşadığı sakatlık, serinin gidişatını değiştiren en kritik etken oldu.