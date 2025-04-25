Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.



Fredericton kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan takım temsil edecek.



Şampiyonaya katılan 20 takım iki gruba ayrılacak. Ay-yıldızlılar, ABD, Avustralya, Çekya, Estonya, İspanya, İsviçre, Japonya, Norveç ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.



Grup liderleri, doğrudan yarı finale, 2'nci ve 3'üncüler ise play-off turuna yükselecek.



