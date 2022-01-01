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Cunningham: "Yılın Çaylağı ödülünü almamam, yanlış olur"

Detroit Pistons guardı Cade Cunningham, Yılın Çaylağı ödülünü alması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons guardı Cade Cunningham, Yılın Çaylağı ödülünü alması gerektiğini söyledi.

Cunningham, ilk sezonunda gösterdiği performansın, Yılın Çaylağı ödülünü kazanması için yeterli olduğuna inandığını belirtti:

"Öncelikle, kesinlikle bir playoff takımında olmak istiyorum. Gelecek yıl All-Star olmayı çok isterim. Ekibimden başka birinin de bu tartışmalara dahil olduğunu görmek isterim.

NBA'deki oyuncuların çok fazla hayranı var ve dolayısıyla pek çok farklı fikir var. Yani benim hakkımda ne söylendiğini az çok biliyorum ama ben her şeyden çok oyunuma, nasıl oynadığıma ve diğer insanların nasıl oynadığına dikkat ediyorum. Bunun yanı sıra neler olup bittiğini sadece kendi basketbol bilgime dayanarak yorumluyorum. Görüşlere çok fazla bakmıyorum.

Lakin... Yılın Çaylağı olduğumu düşünüyorum. Olmadığım düşüncesi, bana göre yanlış olurdu."

Detroit'in Doğu Konferansı'ndaki kötü konumuna rağmen (14.), Cade sezonda 17.2 sayı (çaylaklar arasında lider), 5.7 ribaund (çaylaklar arasında beşinci) ve 5.6 asist (çaylaklar arasında ikinci) ortalamalarıyla oynuyor.


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