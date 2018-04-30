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Cüneyt Çakır, Real Madrid'i sadece Galatasaray ile geçti

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 4 kez ile bu sezon en çok Galatasaray'ın maçını yönetirken, Real Madrid'in ise maçlarına 3 kez atandı.

Kaynak: Sporx.com
Cüneyt Çakır, Real Madrid'i sadece Galatasaray ile geçti
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30 Nisan 2018 15:29
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bu sezon ilginç bir istatistiğe imza attı. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Real Madrid - Bayern Münih maçında görev alacak olan Çakır, içinde bulunduğumuz sezonda Real Madrid'in 3. kez maçını yönetmiş olacak.

SADECE G.SARAY'DAN DAHA AZ

Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden biri olan 41 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray'ın daha fazla maçında görev aldı.

Çakır, Galatasaray'ın bu sezon 4 maçını yönetirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarında ise 3'er kez görevlendirildi.

REAL ÇAKIR İLE 2 KEZ KAYBETTİ

Çakır, Avrupa arenasında 10. kez bir Real Madrid maçında görev alacak. Madrid ekibi, Çakır'ın yönettiği maçlarda sadece 2 mağlubiyet aldı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ REAL MADRID MAÇLARI

Juventus 0-3 Real Madrid
Tottenham 3-1 Real Madrid

CÜNEYT ÇAKIR'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Galatasaray 2-0 Kasımpaşa
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Kayserispor 1-3 Galatasaray
Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray






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