Cüneyt Çakır, Real Madrid'i sadece Galatasaray ile geçti

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bu sezon ilginç bir istatistiğe imza attı. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Real Madrid - Bayern Münih maçında görev alacak olan Çakır, içinde bulunduğumuz sezonda Real Madrid'in 3. kez maçını yönetmiş olacak.
SADECE G.SARAY'DAN DAHA AZ
Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden biri olan 41 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray'ın daha fazla maçında görev aldı.
Çakır, Galatasaray'ın bu sezon 4 maçını yönetirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarında ise 3'er kez görevlendirildi.
REAL ÇAKIR İLE 2 KEZ KAYBETTİ
Çakır, Avrupa arenasında 10. kez bir Real Madrid maçında görev alacak. Madrid ekibi, Çakır'ın yönettiği maçlarda sadece 2 mağlubiyet aldı.
CÜNEYT ÇAKIR'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ REAL MADRID MAÇLARI
Juventus 0-3 Real Madrid
Tottenham 3-1 Real Madrid
CÜNEYT ÇAKIR'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI
Galatasaray 2-0 Kasımpaşa
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Kayserispor 1-3 Galatasaray
Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
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SADECE G.SARAY'DAN DAHA AZ
Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden biri olan 41 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray'ın daha fazla maçında görev aldı.
Çakır, Galatasaray'ın bu sezon 4 maçını yönetirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarında ise 3'er kez görevlendirildi.
REAL ÇAKIR İLE 2 KEZ KAYBETTİ
Çakır, Avrupa arenasında 10. kez bir Real Madrid maçında görev alacak. Madrid ekibi, Çakır'ın yönettiği maçlarda sadece 2 mağlubiyet aldı.
CÜNEYT ÇAKIR'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ REAL MADRID MAÇLARI
Juventus 0-3 Real Madrid
Tottenham 3-1 Real Madrid
CÜNEYT ÇAKIR'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI
Galatasaray 2-0 Kasımpaşa
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Kayserispor 1-3 Galatasaray
Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın