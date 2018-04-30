Cüneyt Çakır, Real Madrid'i sadece Galatasaray ile geçti

SADECE G.SARAY'DAN DAHA AZ

REAL ÇAKIR İLE 2 KEZ KAYBETTİ

FIFA kokartlı hakemimiz, bu sezon ilginç bir istatistiğe imza attı.yarı finalindekimaçında görev alacak olan Çakır, içinde bulunduğumuz sezonda Real Madrid'in 3. kez maçını yönetmiş olacak.Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden biri olan 41 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray'ın daha fazla maçında görev aldı.Çakır, Galatasaray'ın bu sezon 4 maçını yönetirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarında ise 3'er kez görevlendirildi.Çakır, Avrupa arenasında 10. kez bir Real Madrid maçında görev alacak. Madrid ekibi, Çakır'ın yönettiği maçlarda sadece 2 mağlubiyet aldı.Juventus 0--1 Real Madrid-0 KasımpaşaGalatasaray 0-0 FenerbahçeKayserispor 1-Gençlerbirliği 1-0