Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.



Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.





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