Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Nur Sevil Gökbudak'ı kadrosuna kattı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin sonlanmasının ardında takımlar transfer çalışmalarına başladı. Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, pasör Nur Sevil Gökbudak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, eski oyuncusu Nur Sevil ile anlaşmaya vardı.



Son olarak Kuzeyboru'da forma giyen 28 yaşında ve 1,90 boyundaki pasör, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un Sultanlar Ligi'ne yükseldiği kadrosunda da yer almıştı.





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