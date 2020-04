Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, dönemin NBA başkanı David Stern'ün veto etmiş olduğu, NBA efsanesi Dennis Rodman'ın 69 numaralı formasından birkaç kopya bulundurduğu açıklandı.



Rodman, her zaman Detroit Pistons ve Chicago Bulls ile olan dönemleriyle hatırlanıyor olsa da, 1999-00 sezonunda Dallas Mavericks ile bir yıllık bir dönemi de bulunuyordu.



Rodman, Dallas'a gittiğinde 69 numara giymek istemişti ve dönemin başkanı Stern ise bu isteğini veto etmişti. Rodman bunun yerine 70 numara giymişti.



The New York Times'dan Marc Stein, Cuban'ın o dönemde Mavs'i satın almasının henüz onaylanmadığını, bununla birlikte, bugün hala Rodman'ın basılı 69 numaralı formalarına sahip olduğunu açıkladı.



Sıralı tweet'lerinde Stein, Dallas'ta Rodman'ın ünlü iş ahlakının kapsamını ve ekiple birlikte yol ayrımına sebep olan olayları da açıkladı.



"Rodman, Mavs'e katıldığında 69 numara istemişti. Mark Cuban'ın hala sahip olduğu söylenen birkaç forma bile basmışlardı. Cuban, takımı satın almak için bir anlaşma yapmıştı ama henüz yeni sahip olarak onaylanmamıştı. NBA, bu numarayı veto etmişti ve Rodman da 70 numara giymişti... 69 + 1.



"Bir sabah Don Nelson şut anrenmanını bitirmişti ve Dirk Nowitzki, Rodman içeri girdiğinde şut antrenörü Holger Gescwindner ile birlikte çalışıyordu. Dennis, Landry Center'daki potadan potaya, topu panyaya olabildiğince sert bir şekilde fırlatarak, kendi başına ribaund çalışıyordu."



"Rodman, maçlardan önce duş almayı severdi (genellikle Nellie talimat verirken) ve ağırlık kaldırdıktan sonra duş almazdı. 12 maçta iki kez maçtan atılmıştı, bir kez yerde oturduğu için uzaklaştırılmıştı ve takımdaki en uzun 29 gününde, 11.2 ribaund ortalaması yakalamıştı."



"Son anı: Dallas'ı 3-9'a düşüren bir mağlubiyetten sonra, Rodman, Cuban'ı "Jerry Jones gibi" takıma çok yakın olduğu için eleştirmişti ve Mavs'in yedek bir pivota, bir ilk beş pivota, gerçek bir uzun forvete ve birkaç guarda ihtiyacı olduğunu söylerek, herkesi mahvetmişti."



Rodman, Dallas için sadece 12 maçta oynamıştı, ancak o zamanlar 38 yaşında olmasına rağmen gerçek bir fark yaratmıştı. Bu süreç sırasında 14.3 ribaund ortalama ile oynamış ve faul çizigisnden, kariyerinin en iyisi olan %71.4'lük isabetle oynamıştı.