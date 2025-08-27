27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Cuban: "Luka takasında insanları hayal kırıklığına uğrattım"

Dallas Mavericks'in eski çoğunluk sahibi Mark Cuban, Şubat ayında gerçekleşen Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takasının ardından yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Cuban, "DLLS Mavs Podcast"te yaptığı açıklamada, "Luka takas edildiğinde hepimiz çok üzüldük. Ben de herkes kadar çünkü orada olmayarak insanları hayal kırıklığına uğrattığımı hissettim. Ama olan oldu," ifadelerini kullandı.

Aralık 2023'te Mavericks'teki çoğunluk hisselerini Miriam Adelson ve Patrick Dumont'a satan Cuban, basketbol operasyonları üzerindeki kontrolü de devretmişti. Artık başkan ve genel menajer Nico Harrison, tüm kadro kararlarında Dumont'a rapor veriyor. Cuban hâlâ kulüpte %27'lik hisseye sahip olsa da operasyonda söz sahibi değil.


Cuban, Doncic karşılığında alınan paketi (Anthony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur seçimi) yetersiz bulduğunu daha önce de dile getirmişti. Yine de bu yaz bir numaralı sıradan seçilen Cooper Flagg'in taraftarın ilgisini yeniden canlandırabileceğini düşünüyor: "Cooper'ı aldık. Basketbol tanrıları bize gülümsedi. Coop gerçek bir yetenek. Henüz 19 bile değil. Bilime bağlı olarak 25 yıl Mavericks forması giyebilir. Kazanırsak bu duygular değişecektir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
