Dallas Mavericks'in eski çoğunluk sahibi Mark Cuban, Şubat ayında gerçekleşen Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takasının ardından yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.Cuban, "DLLS Mavs Podcast"te yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Aralık 2023'te Mavericks'teki çoğunluk hisselerini Miriam Adelson ve Patrick Dumont'a satan Cuban, basketbol operasyonları üzerindeki kontrolü de devretmişti. Artık başkan ve genel menajer Nico Harrison, tüm kadro kararlarında Dumont'a rapor veriyor. Cuban hâlâ kulüpte %27'lik hisseye sahip olsa da operasyonda söz sahibi değil.Cuban, Doncic karşılığında alınan paketi (Anthony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur seçimi) yetersiz bulduğunu daha önce de dile getirmişti. Yine de bu yaz bir numaralı sıradan seçilen Cooper Flagg'in taraftarın ilgisini yeniden canlandırabileceğini düşünüyor:."