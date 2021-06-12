CSKA Moskova, Marius Grigonis'i transfer etti

CSKA Moskova, Litvanyalı basketbolcu Marius Grigonis'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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CSKA Moskova, Marius Grigonis'i transfer etti
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12 Haziran 2021 15:59
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Litvanyalı şutör Marius Grigonis'i kadrosuna kattı.

CSKA Moskova Kulübü, 27 yaşındaki Grigonis ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'da Manresa, Tenerife, Almanya'da ALBA Berlin gibi ekiplerde görev yapan Grigonis, 2018'den bu yana ülkesinin Zalgiris takımında forma giyiyordu.

Grigonis, Zalgiris formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 13,4 sayı, 3,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.


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