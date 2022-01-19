CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı özrü

Lille'den Yusuf Yazıcı'yu renklerine bağlayan CSKA Moskova tanıtım videosu nedeniyle özür diledi.CSKA Moskova, transfer tanıtımında "" yazısını yazdı. Ancak bu açıklama nedeniyle daha sonra CSKA Moskova'dan özür geldi.CSKA Moskova TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, "" denildi.Rusya Futbol Fderasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise "Aptalca bir video! Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Böyle şaka mı olur? Etik kurulumuz bu durumu değerlendirecek." sözleriyle tepki gösterdi.