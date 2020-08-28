Crystal Palace, Eberechi Eze'yi renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, orta saha oyuncusu Eberechi Eze'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; cpfc.co.uk
Crystal Palace, Eberechi Eze'yi renklerine bağladı
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28 Ağustos 2020 15:03
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Queens Park Rangers'tan Eberechi Eze'yi kadrosuna kattı.

Crystal Palace Kulübü, 22 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Eze ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Crystal Palace'ın transfer için bonuslarla birlikte 23 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı..

Profesyonel kariyerine 2016'da Queens Park Rangers formasıyla başlayan hücuma dönük orta saha oyuncusu Eze, geçen sezon takımıyla İngiltere Championship'te 46 maça çıkmış ve 14 gol atmıştı.

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